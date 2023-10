Lo ha immobilizzato con le parole. Ha mantenuto la calma, ha scelto il dialogo guardandolo negli occhi e instaurando con lui un rapporto di fiducia.

«Domenica il professor Le Foche mi ha telefonato per ringraziarmi e mi ha detto "Se sono vivo e parlo al telefono lo devo a te"». Manuel Basile, 39 anni compiuti a luglio, agente scelto della Polizia, è di Fondi dove vive con la famiglia: la moglie Claudia La Rocca che ricopre l'incarico di Assessore al Comune di Sperlonga e il figlio Andrea, orgoglioso più che mai di un papà forte e coraggioso che in questi giorni è finito spesso in tv. Questa è una storia dove c'è un poliziotto fuori servizio concentrato nei suoi pensieri: il lavoro, la famiglia, la speranza che il treno parta in orario e che ad un certo punto salva la vita ad un medico che a tutto pensa tranne che di morire nel suo studio.

Manuel Basile lavora alla direzione Centrale Affari Generali a Roma e si occupa dell'assistenza ai figli dei colleghi: da chi è orfano a chi invece ha delle patologie. E' l'uomo che ha salvato la vita al professor Francesco Le Foche picchiato a Roma nel studio medico da un uomo che poi è stato immobilizzato e arrestato.

Manuel Basile prima di indossare la divisa della Polizia è stato un militare in Marina, poi è entrato in Polizia, è stato all'Ufficio di Gabinetto a Genova e a Roma al Commissariato Borgo, sull'autoradio. Manuel è l'eroe di via Po. E' lui l'uomo che ha salvato il professor Francesco Le Foche da una aggressione feroce. «Ero a piedi e stavo andando alla stazione Termini per prendere il treno e tornare a casa a Fondi, ero uscito da un altro studio medico qualche civico più avanti dove avevo fatto una visita».

Mancavano dieci minuti alle 6 quando l'agente libero dal servizio sente delle richieste di aiuto insistenti provenire da uno stabile. «Vi prego chiamate la Polizia». Lui fa due scalini, entra e vede una scena che difficilmente dimenticherà. «Il professor Le Foche era a terra e questa persona sopra di lui continuava a infierire, prendeva la testa e la sbatteva a terra. A quel punto non mi sono qualificato subito come poliziotto per non innescare una reazione, ma gli ho detto di smetterla: «Che stai facendo! Basta, ho gridato diverse volte».

Gli ho detto di fermarsi e poi lui si è avvicinato e mi ha guardato con fare minaccioso - racconta il poliziotto - gli ho detto di calmarsi, ho proseguito con il dialogo perché in quel momento volevo tutelare il dottore e tutte le per