Il giorno dopo la tragedia che ha colpito nel profondo la comunità di Sabaudia ma anche il mondo sportivo, soprattutto legato al podismo, tutti cercano di arrivare alla motivazione che ha spinto Emanuele Molena a togliersi la vita con un colpo di pistola davanti al Monumento ai Caduti del Corpo Forestale dello Stato, proprio a due passi dalla ex Scuola di addestramento della Forestale dove il 45enne prestava servizio nei carabinieri dopo che con il Decreto Legislativo del 19 agosto 2016, il Corpo Forestale è stato assorbito nell'Arma con l'obiettivo di dare unitarietà e più forza alla funzione di controllo sul territorio valorizzando la specialità agroambientale.



Ed è proprio il Comando provinciale dei carabinieri che sta cercando di risalire all'esatta dinamica del gesto estremo di Molena ascoltando i colleghi e visionando i filmati delle telecamere delle diverse attività della zona, in pieno centro città. Città che, stretta attorno ai familiari e agli amici, gli darà l'ultimo saluto domani, alle 15, nella cerimonia funebre che si terrà al palazzetto dello sport di via Conte Verde. «Aveva corso con noi la Maratonina Azzurra per il centenario dell'Aeronautica Militare - ricordano Andrea Giansanti e Domenico Lattanzi, presidente e segretario generale dell'UISP Latina che con lui aveva collaborato per l'organizzazione di alcune edizioni della Circeo Run -. Solo la scorsa settimana aveva portato a termine la Maratona di Napoli. Siamo sconvolti per la sua scomparsa. Vogliamo esprimere la nostra vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che hanno condiviso con lui la strada dello sport e della vita».