Era positivo alla cocaina il guidatore della BMW che domenica pomeriggio ha impattato contro una Mercedes con a bordo una coppia di Sezze, sulle Coste, i tornanti che salgono al paese. Inequivocabile l'esito degli esami condotti su di lui presso l'Ospedale di Latina, che sembrerebbero aver dato esito positivo anche per gli altri due ragazzi albanesi a bordo della stessa auto. Intanto, a proposito dello stesso incidente, la sorella dell'uomo alla guida della Mercedes, si è sfogata sui social rivelando, tra l'altro, le condizioni gravi in cui versa il fratello.

La donna, portata subito al San Camillo di Roma, è ancora nel nosocomio della Capitale ma migliora. L.D.L. queste le iniziali dell'autrice dello sfogo, scrive: «Eccomi qui a scrivere queste cose per sfogo, per dolore, per rabbia e forse per molto altro. Come già ho scritto, mio fratello e mia cognata sono rimasti coinvolti nell'incidente delle coste di Sezze. Ora stanno lottando, mio fratello ha avuto la peggio. Tornavano da una normale uscita domenicale avevano portato il loro cagnolino a fare una passeggiata approfittando della bella giornata Ci eravamo sentiti poco prima che uscissero avevamo scherzato sul fatto che la cagnolina Layla era una figlia per loro. Tutto come al solito insomma e invece no. Eravamo ignari di come quell'uscita avrebbe cambiato le nostre vite. Tre bravi ragazzi a bordo della loro bella BMW, hanno distrutto le nostre vite. Non per colpa di una svista, non per colpa di chissà quale motivo per cui può capitare un incidente. Hanno distrutto le nostre vite per colpa della superficialità».