Solo l'intuito e la prontezza di don Antonio Cairo, parroco di Sant'Albina a Scauri, è riuscito a smascherare la truffa di un operatore di viaggi che, pur avendo incassato i soldi per i biglietti aerei di 43 pellegrini di Ponza diretti a Lourdes, li ha fatti restare a piedi, perché aveva acquistato solo pochi biglietti, con il pellegrinaggio rinviato a data da destinarsi. Questi i fatti che raccontano anche di un altro viaggio a Lourdes, questo secondo in autobus, rimasto inattuato perché il secondo autista non si è presentato, lasciando il collega privo di ricambio di personale alla guida, regola fondamentale da rispettare per questi tipi di percorsi con il torpedone.

La maggior parte dei pellegrini era partita da Ponza per recarsi in pellegrinaggio a Lourdes. Erano in tanti. Un gruppo aveva scelto di recarvisi viaggiando con il pullman, un altro con l'aereo. Ma tutte e due le combinazioni hanno subito contrattempi anche gravi, tra i quali l'arresto di un operatore di viaggi per cui nessun fedele è potuto partire. Cosa è successo. Il gruppo di coloro che volevano raggiungere il santuario mariano sui Pirenei si era dato appuntamento a Formia da dove sarebbe partito il pullman.