La Statale 148 Pontina chiuderà per 16 ore, da sabato alle 16 a domenica alle 8, a causa di lavori. A renderlo noto è l'Astral, che comunica l'imminente avvio dei cantieri per l'installazione di un cavalcavia pedonale al Km 27+948, all'altezza di via Monte d'Oro a Pomezia.

L'interruzione prevede il divieto di transito dal km 12+760 al km 34+450, direzione Roma e Latina, quindi su entrambe le carreggiate, su tutte le corsie, tra le ore 16 di sabato 21 ottobre e le ore 8 di domenica 22 ottobre 2023: in pratica per 16 ore la strada sarà dunque interrotta a metà tra Roma e Pomezia.

Nello specifico, durante l'interruzione il traffico sarà così regolato: nella carreggiata in direzione Roma, dal km 30+890 al km 27+750 (altezza Pomezia) su tutte le corsie, chiusura della carreggiata con obbligo di uscita al Km 30+890 in complanare (uscita Maggiona – Pomezia sud), compreso le deviazioni dei flussi veicolari che si immettono sulla complanare in direzione Roma; nella carreggiata in direzione Latina, dal km 27+400 al km 28+200 su tutte le corsie, chiusura della carreggiata con obbligo di uscita al Km 27+580 su via Monte D'oro mediante l'utilizzo della complanare, compreso le deviazioni dei flussi veicolari che si immettono sulla nella carreggiata in direzione Latina, dal km 27+400 al km 28+200 su tutte le corsie, chiusura della carreggiata con obbligo di uscita al Km 27+580 su via Monte D'oro mediante l'utilizzo della complanare, compreso le deviazioni dei flussi veicolari che si immettono sulla complanare in direzione Latina.

La chiusura alla circolazione interesserà tutti gli utenti: non ci saranno eccezioni.