Tragedia questo pomeriggio su via Nettuno alle porte di Cisterna. Un ciclista è morto dopo essere stato investito da un'auto in fase di sorpasso. Un colpo violento che non ha lasciato scampo all'uomo in sella alla bicicletta. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul fatto sono in corso le indagini da parte Polizia Locale e le ricerche dell'auto in fuga.

Al vaglio ci sono le tante telecamere di video sorveglianza dislocate in zona e anche le diverse testimonianze dei presenti al fatto.

Gli agenti avrebbero già individuato il mezzo in fuga e in questi minuti stanno stringendo il cerchio per risalire all'identità del conducente in fuga. Per questo in caso fosse rintracciato prima di presentarsi presso il comando di Corso della Repubblica, scatterebbe l'arresto.