Nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione del fenomeno delle condotte violente ed offensive attuate nei confronti di personale sanitario operante nelle strutture pubbliche e private della città di Aprilia, in data 10 ottobre c.a., a conclusione di un mirato servizio sviluppato nell'ambito di strategie di contrasto pianificate ed attuate nelle attività del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, attraverso l'articolazione

della Sezione Radiomobile, sono stati segnalati e denunciati in stato di libertà due cittadini italiani del luogo per i reati di cui agli artt. 336 e 340 C.P. (violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale ed interruzione di pubblico servizio), nonché per la violazione dell'art. 9 della Legge 14/08/2020 n. 113 che punisce le condotte violente e offensive contro personale sanitario.