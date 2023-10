Viene investita da una Fiat Punto e cade rovinosamente a terra nel centro cittadino, ferita un'anziana trasferita in codice giallo all'ospedale "Città di Aprilia". L'incidente si è verificato intorno alle 10.30 in via degli Aranci, quando per causa ancora in via di accertamento una donna di Aprilia che stava attraversando è stata investita da una vettura condotta da un uomo di 87 anni. L'anziana nella caduta ha sbattuto con violenza a terra, perciò è stato necessario l'intervento di un'ambulanza del 118 che ha provveduto a prestare le prime cure mediche, successivamente la donna è stata ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale di Aprilia in codice giallo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Aprilia, che hanno provveduto ad eseguire i rilievi sul luogo dell'incidente.