Persona investita da un treno alla stazione di Fondi

E' originaria di Vallecorsa ma viveva a Lenola, l'insegnante in pensione, rimasta vittima verso le 18,30, presso la stazione di Fondi-Sperlonga per l'investimento da parte dell'intercity che, partito da Napoli centrale, alle 17,31 avrebbe dovuto raggiungere Sestri levante alle 0,58. L'81enne docente, era ferma sulla pensilina 3, forse in attesa di qualche congiunto che sarebbe dovuto arrivare poco dopo con un convoglio che effettua fermate a Fondi. Un terribile incidente purtroppo, questa una prima ricostruzione dei fatti.

La circolazione ferroviaria si è subito bloccata mentre sul posto, con il magistrato di turno, sono accorsi la Polizia Ferroviaria operativa sul tratto Formia-Campoleone, con il comandante Giuseppe Valerio, i Carabinieri della locale tenenza, gli agenti del Commissariato di Fondi, i Vigili del Fuoco e i volontari della protezione civile "Falchi Pronto Intervento" del presidente Mario Marino, attivati dalla sala regionale operativa.