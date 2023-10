Hanno bullizzato un disabile di 46 anni di Latina che ha un ritardo cognitivo. Da lui si sono fatti comprare alcune tute, bibite e panini in un fast food. In alcuni casi lo hanno costretto a farsi baciare i piedi. Un'altra volta lo hanno spogliato nudo in un Parco di Latina. Un'altra volta ancora lo avrebbero legato. E' stata una escalation. Sei minori, che hanno tra gli 11 e i 12 anni, hanno preso di mira un uomo con gravi problemi mentali.



Hanno approfittato della sua disabilità per filmare i soprusi e ingannare tempo e noia. E' quello che sta accertando la Procura per i Minori di Roma nel corso di una vicenda dai risvolti inquietanti che si è consumata negli ultimi mesi a Latina. Gli episodi - su cui gli inquirenti stanno cercando di fare piena luce - sono contenuti anche su alcuni video trovati su dei profili Instagram aperti a quanto pare da qualcuno dei sei ragazzini all'insaputa del disabile con tanto di account. I primi segnali che c'era qualcosa di strano nelle condotte dei sei minori sono arrivati a seguito di alcuni danneggiamenti nel centro commerciale Latina Fiori, di cui si era reso protagonista un 12enne.