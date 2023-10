Nel corso delle attività di controllo i Carabinieri dei NAS pontino hanno eseguito 24 ispezioni, individuando 9 situazioni di non conformità A seguito delle irregolarità riscontrate, sono segnalati all'Autorità Sanitaria ed Amministrativa 9 operatori della filiera del vino e contestate complessivamente 13 violazioni amministrative contestate, pari a 10.500 €.

Nella provincia di Latina sono state controllate 13 attività di cui 4 non conformi. Sei in tutto le violazioni contestate, per un ammontare di circa 3.000 €, relativamente alle carenze igienico sanitarie, al mancato aggiornamento della DIA sanitaria, alla non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo e alla non conformità di carattere gestionale e strutturale.

Nel sud pontino è stata disposta la cessazione immediata dell'attività di vinificazione ed imbottigliamento di un'azienda vitivinicola dove sono state accertate gravi carenze igienico strutturali dei locali di vinificazione e l'utilizzo di acqua, estratta da un pozzo privato, priva della certificazione di potabilità. Il valore della struttura chiusa corrisponde a 100.000 euro.

