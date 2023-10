Una rapida, ma accurata indagine della Polizia ha permesso di chiudere il cerchio sulla rapina consumata la notte del 4 settembre nella gelateria Treccioni, con l'arresto dei due principali sospettati nel giro di un mese. Gli approfondimenti investigativi compiuti dalla Squadra Mobile nell'ambito di un più ampio lavoro di analisi dell'escalation di furti e rapine registrati negli ultimi mesi, hanno consolidato il quadro indiziario che ha consentito al giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura, di applicare la misura cautelare degli arresti in carcere per Paolo Coppola e Carlo Peluso, rispettivamente di 48 e 42 anni, vecchie conoscenze delle forze di polizia, tornati in libertà entrambi da poco tempo, dopo lunghi periodi di detenzione proprio per reati contro il patrimonio. Difesi dagli avvocati Sandro Marcheselli e Moreno Gullì, saranno ascoltati nelle prossime ore dal giudice Mario La Rosa per l'interrogatorio di garanzia.