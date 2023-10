Con un'operazione lampo, la Polizia locale di Cisterna ha colto sul fatto un cittadino, residente in provincia, specializzato in truffe negli esercizi commerciali della zona. L'uomo utilizzava un ingegnoso stratagemma noto come "truffa del resto" per rubare denaro ai commercianti. L'indagine è stata avviata a seguito delle diverse segnalazioni arrivate al Comando di Corso della Repubblica. La svolta si è verificata nel pomeriggio di martedì, quando una pattuglia ha notato un'auto, molto simile a quella segnalata, cambiare improvvisamente direzione alla vista di un posto di controllo. Seguendo il veicolo, gli agenti hanno individuato la vettura parcheggiata presso un punto vendita di Collina dei Pini. Hanno quindi atteso l'arrivo del conducente e lo hanno identificato: si tratta di un italiano di 58 anni residente nel territorio pontino. Durante il controllo, è emerso che il conducente aveva esibito una carta d'identità e una patente di guida italiane, ma un controllo nel database della motorizzazione civile ha rivelato che la patente era stata revocata nel novembre 2017 e quindi era falsa. Il truffatore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Latina per i reati di contraffazione, oltre a essere stato sanzionato amministrativamente per guida senza patente. Attualmente, sono in corso ulteriori accertamenti, in collaborazione con le altre forze di polizia del territorio, per individuare eventuali episodi collegati all'indagato.

«La presenza delle pattuglie sul territorio consente di rispondere alle segnalazioni della cittadinanza aumentando il grado di sicurezza del nostro territorio – ha dichiarato il Comandante Raoul De Michelis. - Ringrazio il personale operante per il costante impegno e i cittadini che si rivolgono a noi e che con le segnalazioni ci permettono di intervenire sulla prevenzione di reati in loro danno».