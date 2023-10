Prima l'impatto violento con la vettura e poi la rovinosa caduta a terra che non gli ha lasciato scampo. E' morto così David Calabrò, 46enne di Nettuno davanti agli occhi di un'amica - uscita con lui per un giro in bicicletta - e che ha provato insieme ad un passante, a soccorrere il 46enne in attesa dell'arrivo dello staff sanitario del 118. Ma purtroppo per David non c'è stato nulla da fare. Un tragico incidente provocato da una vettura bianca che non si è fermata per prestare soccorso, fuggendo subito dal luogo del sinistro. In queste ore è caccia al pirata della strada: gli agenti della Polizia Locale di Cisterna stanno scandagliando tutte le immagini a disposizione del sistema di videosorveglianza pubblico per identificare il conducente.

David era un appassionato di ciclismo, come testimoniano numerose foto pubblicate sul suo profilo Facebook. Non perdeva mai l'occasione di andare in bicicletta per allenarsi, come è accaduto anche ieri pomeriggio.