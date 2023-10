In particolare, gli attuali indagati, in concorso con altri, già destinatari di misure cautelari personali, avevano istaurato un commercio illegale di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish.

L'11 ottobre 2023, i militari del Reparto Territoriale di Aprilia, a conclusione di mirate indagini per contrastare il fenomeno della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti nell'Agro pontino, che già avevano permesso in precedenza di assicurare alla Giustizia altri elementi della locale criminalità, attuavano ordinanze di esecuzione di misure cautelari personali a carico di due cittadini italiani, residenti nella Provincia di Latina, resisi responsabile del reato

