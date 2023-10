Uno spaventoso incidente stradale si è registrato nel primo pomeriggio all'altezza del chilometro 58,6 della strada statale Pontina, in prossimità dello svincolo per Borgo Montello. In circostanze al vaglio della Polizia Stradale di Latina, un suv Peugeot 2008 ha urtato contro lo spigolo posteriore sinistro di un camion in panne che aveva appena accostato sul lato destro della corsia di marcia, travolgendo anche una donna, la passeggera dello stesso autocarro che era scesa per controllare l'origine del guasto del mezzo.

Nell'impatto violentissimo la fiancata destra della vettura è rimasta letteralmente sventrata, senza gravi conseguenze per chi sedeva a bordo, perché il conducente era solo. La donna travolta mentre si trovava nei pressi del camion invece ha richiesto i soccorsi del pronto intervento sanitario, per il trasporto d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti dov'è arrivata con un grave trauma cranico.

Stando a una prima ricostruzione del sinistro, il camion al momento di fermarsi ha invaso la corsia di marcia e il conducente del suv non è riuscito a frenare abbastanza per evitare l'impatto, tantomeno compiere una manovra per deviare la marcia perché la corsia di sorpasso era impegnata da un altro mezzo.