Gli uomini della Sezione Polizia Stradale di Latina, intervenuti al km.32+500 della SS156 "Monti Lepini" nel territorio del comune di Sezze, per ragioni legate alla viabilità di quell'arteria, procedeva a sanzionare una ditta operante in loco, perché sprovvista di autorizzazione da parte dell'Ente stradale competente e per irregolarità nella segnaletica, ai sensi degli artt.21/co. 3 e 27/co.10 CDS, con un importo pecuniario totale pari ad oltre 900 euro.

Gli agenti operanti hanno, quindi, intimato al responsabile ed agli operai di interrompere immediatamente i lavori e di provvedere al ripristino originario dei luoghi.

I pattugliamenti ed i controlli quotidiani attuati dagli equipaggi Polstrada sulle arterie di competenza proseguiranno incessantemente.