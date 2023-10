Poco dopo le 7 di questa mattina siamo interventi nel comune di Minturno per un incendio autovettura. Sul posto, zona lungomare di Scauri, la squadra territoriale vvf di Castelforte constatava la presenza di una vettura, completamente avvolta dalle fiamme, all'interno di un cortile privato.



Subito iniziavano le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco valse a contenere le fiamme che già si stavano propagando nelle sterpaglie adiacenti. Successivamente, in collaborazione con i carabinieri, le squadre del 115 hanno avviato un accurato controllo dell'area e del mezzo per cercare di risalire alle cause che al momento sono in fase di accertamento. Non si registrano persone coinvolte.