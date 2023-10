Nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione dei reati in genere nei giorni scorsi i militari della Stazione CC di Minturno hanno eseguito l'Ordinanza che dispone il regime di detenzione domiciliare, emessa il 25.09.2023 dal Tribunale di Sorveglianza di Roma nei confronti di un 83enne di origini marocchine e residente a Minturno, dovendo espiare la pena di 1 mese e 10 giorni di reclusione per un furto di materiale di ferramenta perpetrato nell'Ipermercato Panorama di Formia il 13.03.2016 e per il quale avevano proceduto i militari del N.O.RM. – Sezione Radiomobile di Formia. L'uomo è stato sottoposto dall'A.G. alla misura cautelare della detenzione domiciliare presso la propria abitazione.