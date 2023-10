Le indagini serrate condotte dagli agenti della Polizia Locale sin dal momento successivo all'incidente che ha causato la morte del ciclista David Calabrò sembrano avvicinarsi a un punto di svolta. Nella tarda serata di giovedì, gli agenti hanno ascoltato diverse persone, tra cui un ottantenne della zona che si è presentato spontaneamente presso il Comando di Cisterna. L'uomo è stato ascoltato dal personale diretto dal comandante Raoul De Michelis. Al termine del colloquio è stata posta sotto sequestro la vettura da lui utilizzata (e di proprietà di un familiare), una Volkswagen Polo bianca, molto simile a quella vista fuggire subito dopo l'investimento del ciclista di Nettuno. Mercoledì sera l'utilitaria tedesca è stata caricata sul carroattrezzi e poi trasferita presso il deposito giudiziario del territorio per essere sottoposta nelle prossime ore a tutti gli accertamenti di rito. Sembrerebbe - il condizionale è d'obbligo – che sia stato l'anziano ad aver investito il ciclista di 46 anni, ma al momento non arrivano riscontri ufficiali dalle autorità.

