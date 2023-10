E' slittata nel 2024 l'udienza davanti al giudice del Tribunale di Latina Mario La Rosa che vede imputato un giovane nato in provincia di Latina residente all'estero. E' ritenuto il presunto responsabile di abusi sessuali su due minori. Non è escluso che il giovane possa anche scegliere riti alternativi nel corso della prossima udienza. E' difeso dagli avvocati Alessia Vita e Valentina Sartori.



Una delle vittime è una 16enne che era uscita dalla propria abitazione (quando sono avvenuti i fatti contestati), per andare a correre in via del Lido, a poca distanza dalla pista ciclabile. A quel punto il giovane avrebbe avvicinato la vittima chiedendo a lei. «Mi aiuti ad andare a prendere le scarpe per correre qui vicino?» e subito dopo avrebbe portato la 16enne in un capannone toccandola nelle parti intime. La vittima sarebbe riuscita a divincolarsi e una volta tornata a casa ha raccontato tutto ai genitori e ha denunciato i fatti contestati che risalgono a metà luglio del 2021. L'inchiesta era stata condotta dalla Squadra Mobile di Latina a seguito della denuncia presentata dalla studentessa che aveva riferito tutto.



Questo non è l'unico episodio ipotizzato all'indirizzo del giovane. Ci sarebbe un abuso che risale ad un anno prima, al luglio del 2020 quando sarebbe stata palpeggiata una bambina che all'epoca dei fatti aveva 11 anni. Questa circostanza era emersa in occasione della scoperta del primo abuso sessuale. L'inchiesta era stata coordinata dal pm Marco Giancristofaro.