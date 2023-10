Davvero molte persone hanno voluto dare ieri l'ultimo saluto a Emanuele Molena nel corso della cerimonia che si è tenuta al palazzetto dello sport di via Conte Verde. Un lungo abbraccio dalla città, dal mondo dello sport, dalle istituzioni per Emanuele e per la sua famiglia. Nel corso della cerimonia si sono susseguiti una serie di interventi non soltanto per ricordare il carabiniere forestale ma anche per evidenziare quanto di buono ed importante sia nel lavoro che nello sport abbia lasciato a quanti lo hanno conosciuto. Si sono susseguite una serie di testimonianze tra cui quella del tenente colonnello dei Carabinieri Forestali Marco Pezzotta, di Antonio Veronese per la Nuova Podistica Latina, dell'assessore allo Sport di San Felice Circeo Felice Capponi e poi il ricordo di una collega, Francesca che proprio pensando al carattere di Emanuele Molena ha evidenziato come sia necessario ora, che dal grande dolore per quanto accaduto debba nascere qualcosa di buono per gli altri.

Proprio come quando fu pensato di realizzare la "Circeo Run" ideata da Emanuele Molena insieme ad un amico, in ricordo di Christian Rotta un ex collega venuto a mancare a seguito di un tragico incidente sul Picco di Circe. E dalla famiglia di Christian ieri è arrivato un sentito messaggio di cordoglio. Nel corso della cerimonia è stata letta anche la preghiera del Forestale. Tante persone hanno ascoltato in silenzio le testimonianze in un palazzetto gremito. Presenti rappresentanze istituzionali, delle forze dell'ordine, molti amici legati al mondo dello sport, i colleghi, e davvero tante persone venute da più parti della provincia e non solo. Un momento di lutto e di dolore in cui però è stato ricordato soprattutto quanto di positivo e di buono è stato donato da Emanuele Molena a quanti lo hanno conosciuto.