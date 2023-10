Il 13 ottobre 2023, il personale della Sezione di Polizia Giudiziaria Polizia di Stato e Capitaneria di porto della Procura di Latina, a conclusione di mirate indagini per contrastare i delitti contro il patrimonio mediante frode, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo patrimoniale di un'impresa pontina dedita alla gestione di stabilimenti balneari e servizi connessi alla balneazione. La misura cautelare reale è stata eseguita a carico di due cittadini italiani, residenti nella Provincia di Latina, indagati in ordine al reato di truffa e sostituzione di persona.

Il sequestro ha interessato un patrimonio di circa 100mila euro. In particolare, gli attuali indagati, in concorso tra loro, mediante artifici e raggiri consistiti nell'uso di assegni bancari fittizi inducevano in errore la persona offesa, alla quale sottraevano cospicue quote societarie e mediante ulteriori condotte si sostituivano illegittimamente alla stessa stipulando mutui, finanziamenti e obbligazioni patrimoniali.