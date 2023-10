E' tornata in libertà la ventinovenne di Santi Cosma e Damiano che è stata arrestata l'altro giorno dai carabinieri della Compagnia di Formia. Ieri mattina, infatti, si è tenuto presso il Tribunale di Cassino, il processo per direttissima nei confronti della donna, assistita dall'avvocato Anna Marciano, la quale doveva rispondere di oltraggio, resistenza e lesioni nei confronti di un pubblico ufficiale e per questo si trovava agli arresti domiciliari. Il giudice Antonio Falchi ha convalidato l'arresto ed ha stabilito l'obbligo di firma per tre giorni, fissando l'udienza per il sedici novembre prossimo.

La donna, come si ricorderà, in stato di forte alterazione, ha avuto una discussione con la madre, che ha raggiunto toni talmente elevati che sono dovuti intervenire i carabinieri. Ma uno dei militari, però, è stato aggredito e morso ad un dito, tanto che è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del Dono Svizzero di Formia e giudicato guaribile in venti giorni. A seguito del morso il militare dell'Arma ha riportato una frattura. Intanto i carabinieri di Minturno hanno arrestato un marocchino di 83 anni che doveva espirae un anno e dieci mesi di reclusione per furto commesso all'ipermercato Panorama di Formia.