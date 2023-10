Alle 01,30 della notte appena trascorsa i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio in un capannone nel Comune di Latina. Sul posto in via Pontina km 74 circa, la squadra territoriale vvf di Latina, constatava la presenza di fiamme all'interno di una struttura, di circa 300mq, adibita a deposito di materiale generico.



All'arrivo delle quadra l'incendio era generalizzato e stava coinvolgendo i materiali all'interno della struttura. Da subito sono iniziate le operazioni di spegnimento valse a contenere il rogo.

Successivamente, in collaborazione con la Polizia di Stato,è stato effettuato un accurato controllo dell'area per cercare elementi utili a stabilire le cause che, al momento, non si sono potute accertare.

Non si registrano persone coinvolte.