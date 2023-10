Fiamme nella notte a Sabaudia in Via Lestra di Capogrosso a due passi dalle scuole elementari. L'incendio ha coinvolto due auto, una Fiat 500 e una Hyundai, danneggiato anche un furgone che si trovava subito dopo la Fiat, mezzi appartenenti alla stessa famiglia. In base ad una prima ricostruzione di quanto accaduto, intorno alle due del mattino, sono stati alcuni residenti a sentire dei rumori dovuti con ogni probabilità allo scoppio dei pneumatici e quindi sono scesi in strada. Nel frattempo il fumo stava già entrando nelle abitazioni su Via Lestra di Capogrosso allarmando altre persone.