Alla guida in evidente stato di alterazione psicofisica, oltretutto senza patente perché già sospesa, ha provocato un incidente, poi ha aggredito parenti e amici dell'altra automobilista coinvolta nel tamponamento, prima di tentare di dileguarsi a piedi nel vano tentativo di sottrarsi alle conseguenze delle sue azioni. La protagonista della folle impresa è una donna di 27 anni, denunciata in stato di libertà dagli agenti della Polizia Locale che sono intervenuti per i rilievi e l'hanno rintracciata mentre si allontanava: oltre agli illeciti amministrativi e alle responsabilità civili, dovrà rispondere del rifiuto di sottoporsi alle analisi necessarie per verificare le sue condizioni, ovvero accertare la possibilità che fosse sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti.