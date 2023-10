Si sono spalancate le porte del carcere per Parvinder Singh, indiano di 33 anni, sorpreso domenica sera mentre consumava un furto all'interno dell'istituto scolastico Marconi, tre giorni dopo l'arresto per il furto nella carrozzeria Forgione. Dopo l'ultimo episodio nella scuola, che gli era costato la denuncia in stato di libertà prima della fuga dall'ospedale dov'era stato trasportato per le ferite che si era provocato reagendo al controllo, il giudice del Tribunale di Latina ha rivalutato la sua posizione, disponendo l'aggravamento della misura cautelare: a margine del processo per direttissima celebrato dopo l'arresto per l'intrusione nell'officina, in attesa di giudizio lo straniero era stato rimesso in libertà con l'obbligo di presentazione in caserma per la firma, prescrizione sostituita ora con la custodia cautelare in carcere alla luce della reiterazione del reato nell'arco di pochi giorni.

La cattura in realtà ieri mattina non è stata un'operazione semplice per i poliziotti della Squadra Volante, che hanno dovuto passare al setaccio gli ambienti degradati frequentati dallo straniero prima di rintracciarlo e accompagnarlo in Questura per la notifica del provvedimento restrittivo, quindi associarlo presso la Casa Circondariale di via Aspromonte a Latina. Del resto il trentenne indiano vive in condizioni di semi clandestinità: si è creato un rifugio di fortuna nella zona di via Helsinki, la stessa dove abitava anche l'egiziano di 25 anni arrestato prima di lui per una serie di furti e rapine improprie consumate con la stessa modalità, ma frequenta anche diversi luoghi periferici controllati dai pusher stranieri, come l'ex sito industriale Svar dov'è stato rintracciato nella tarda mattinata di ieri.

Il ladro indiano di 33 anni è uno dei principali indiziati per la lunga serie di furti che si stanno registrando da alcuni mesi, soprattutto quelli ai danni dei distributori automatici di snack e bevande installati all'interno di scuole e aziende. I sospetti si sono concentrati su di lui soprattutto ora che la Polizia ha assicurato alla giustizia altri ladri che colpivano con la sua stessa tecnica. La svolta nell'indagine è arrivata la notte di giovedì 5 quando le pattuglie della Squadra Volante hanno arrestato Parvinder Singh per l'intrusione nella carrozzeria Forgione di viale Kennedy, nei pressi del suo rifugio, bloccandolo mentre cercava di scappare a piedi. Nell'officina aveva forzato appunto le macchinette automatiche, come ha fatto tre sere dopo anche nella scuola Guglielmo Marconi, nella stessa zona della città, dov'era stato bloccato dal gestore dei distributori automatici allertato dal dispositivo antifurto. Nell'ultimo caso i poliziotti della Squadra Volante lo avevano denunciato in stato di libertà e affidato ai medici per le cure necessarie a causa di una ferita rimediata mentre si dimenava nelle fasi del controllo, ma contestualmente avevano chiesto al Tribunale di Latina di rivedere la sua posizione nell'ambito del procedimento già avviato per il furto nella carrozzeria, dopo il quale appunto gli era stata concessa la libertà con la misura cautelare degli obblighi di firma, violata proprio con l'episodio del Marconi. Oltretutto in questi giorni si sono registrati diversi furti con le stesse modalità, all'interno sia di aziende in via Piave, che ai danni di scuole in altre zone del capoluogo, un'escalation al vaglio degli investigatori in cerca di un responsabile.