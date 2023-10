Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Formia per i rilievi del caso. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi e saranno necessarie ulteriori verifiche. Il chiosco era uno dei luoghi più frequentati e durante il periodo estivo ha ospitato anche varie iniziative musicali.

Un incendio ha distrutto la notte scorsa il chiosco bar La Selva ubicato a Santi Cosma e Damiano in località Pilone. Le fiamme, la cui origine è tutta da accertare, hanno avvolto la struttura composta anche da alcune parti in legno, che e andata distrutta nonostante l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Castelforte.

