Fuori pericolo e dimessi dall'ospedale Santa Maria Goretti di Latina con una prognosi di almeno 30 giorni i tre ragazzi soccorsi dal 118 e ricoverati in codice rosso dopo il terribile incidente avvenuto lungo via dei cinque archi a Campoverde l'altra notte. Il conducente della vettura che dei quattro giovani che viaggiavano a bordo della Ford ha riportato ferite contusioni meno gravi era stato già dimesso qualche ora prima ed è in attesa dell'esito delle analisi disposte dai carabinieri di Aprilia per verificarne lo stato psicofisico al momento dell'incidente. La vettura su cui viaggiavano i quattro ventenni ha sbandato ed è finita contro il pilone della via Pontina.

I militari dell'arma di via Tiberio intervenuti sul posto in piena notte, erano circa le 2:30, stanno cercando di verificare l'esatta velocità a cui procedeva la vettura.