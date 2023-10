Proseguono con incisività i servizi di controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia CC di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. Nello specifico, in data 11.10.2023, i militari della Sezione Radiomobile Norm, hanno deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione in concorso, un 30enne di origine indiana ed un 33enne di origine pakistana, entrambi cittadini regolari sul territorio nazionale, in quanto sorpresi mentre viaggiavano a bordo di una bicicletta elettrica oggetto di furto denunciato da un uomo classe 1975 di Formia il 06.10.2023. La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.