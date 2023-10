I fatti sono iniziati lo scorso luglio quando dall'analisi di alcune telecamere di un centro commerciale si è risaliti agli autori di alcuni danneggiamenti a diverse auto parcheggiate. Dai filmati è emerso il coinvolgimento dei minori in episodi di bullismo nei confronti di un uomo costretto a soddisfare le richieste dei ragazzini che in una circostanza lo hanno spogliato e poi legato.

"Per noi era un gioco, un divertimento". E' questo quello che hanno detto i sei giovanissimi che hanno tra gli 11 e 12 anni che hanno bullizzato a Latina un disabile di 46 anni affetto da un ritardo cognitivo. Nel corso delle audizioni protette che si sono svolte nei giorni scorsi, i minori hanno sostenuto che per loro si è trattato di un gioco.

