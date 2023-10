Il malvivente con il volto travisato da un cappuccio e armato di coltello ha fatto irruzione nel supermercato e ha minacciato la persona che si trovava alla cassa, si è fatto consegnare i contanti e subito dopo è fuggito via. Un'azione repentina. Una volta ricevuto l'allarme i carabinieri si sono precipitati sul posto ma al loro arrivo l'uomo era già riuscito a far perdere le proprie tracce. Il bottino del colpo si aggira intorno ai 2mila euro.

Entra nel supermercato, minaccia i presenti con il coltello e poi scappa con l'incasso. Attimi di paura ieri nel centro cittadino a causa di una rapina al Conad di via dei Mille, un colpo avvenuto intorno all'ora di pranzo sul quale indagano i Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia.

