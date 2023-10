Saranno effettuati nella giornata di domani lunedì 16 ottobre gli esami autoptici disposti dal pm Valerio De Luca sul corpo di David Calabrò, il ciclista di 46 anni scomparso a seguito dell'incidente stradale di mercoledì pomeriggio su via Nettuno. L'uomo in sella alla sua bicicletta è stato travolto da una Volkswagen poi fuggita senza prestare soccorso. Subito dopo il tragico sinistro, la salma è stata trasferita presso l'obitorio del cimitero di Latina dove nella mattinata di giovedì è avvenuto il riconoscimento da parte dei parenti. In attesa degli esami condotti dal medico legale, la Polizia Locale di Cisterna continua in modo serrato le indagini sull'accaduto. Al vaglio degli agenti ci sono le dichiarazioni rese dall'80enne che nelle ore successive all'incidente si è presentato spontaneamente presso il comando di Corso della Repubblica. E sempre in queste ore sono previsti anche gli accertamenti disposti sulla vettura sequestrata all'anziano e poi trasferita presso il deposito giudiziario.

Intanto in queste ore continua il via vai silenzioso di amici e familiari sul punto dell'incidente, dove sono stati lasciati dei fiori.