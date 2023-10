I Carabinieri della Compagnia di Latina continuano a mantenere costante l'opera fondamentale di controllo preventivo del territorio del Comune di Sezze garantendo la propria presenza soprattutto nelle ore serali e notturne per dare risposte concrete alla cittadinanza.



I militari hanno eseguito un "servizio coordinato ad alto impatto" serale attenzionando i luoghi notoriamente frequentati dai giovani.

In particolare, sono state controllate le zone di maggiore aggregazione giovanile e sono state controllate 72 persone e 41 veicoli.

Nel medesimo contesto sono stati controllati tre esercizi commerciali. I controlli ad "alto impatto" continueranno soprattutto durante il fine settimana per prevenire i fenomeni delittuosi e reprimere i reati in materia di detenzione ai fini di spaccio di droga, nonché di abuso di alcool e sostanze stupefacenti.