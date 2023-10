Un altro giaciglio di un senzatetto ha preso fuoco in circostanze piuttosto singolari. È successo sabato sera in via Guido Reni, nei pressi dell'ospedale Santa Maria Goretti nel centro di Latina, dove da tempo vivono alcuni clochard stranieri a ridosso della vecchia edicola chiusa da tempo, sotto la tenda che sporge appena. Le fiamme si sono propagate in circostanze ancora da chiarire, ma probabilmente sono state innescate in maniera volontaria, perché tra le coperte e gli oggetti personali dei senzatetto non c'era materiale che, da solo, poteva generare un incendio del genere. Fatto sta che le fiamme, alimentate dagli stessi materiali poggiati a terra, hanno poi interessato anche l'edicola, danneggiandola in maniera seria.

L'episodio è piuttosto singolare perché non si tratta di un caso isolato. Nelle scorse settimane per due volte sono andati a fuoco i giacigli di altri senzatetto nella zona di via Romagnoli. Sarà necessario chiarire se la mano sia la stessa.