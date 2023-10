Attimi di paura ieri mattina sulla strada statale Pontina, all'altezza dello svincolo per la Migliara 46, nel territorio di Sabaudia. Mentre erano intenti a pedalare in gruppo, due biciclette si sono toccate con le ruote e questo ha provocato la rovinosa caduta dei conducenti sull'asfalto. Ad avere la peggio è stato un anziano di circa ottant'anni per il quale è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza che lo ha trasportato all'ospedale Goretti di Latina dove è stato intubato nel reparto di rianimazione. Sul tratto di strada interessato dall'incidente, oltre agli operatori sanitari del 118, si sono subito portati i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi del caso e alla gestione del traffico.