La conoscenza su Tik Tok, poi il flirt durato un mese circa e infine la voglia di conoscersi. Peccato che lei fosse sposata e a quanto pare non lo avesse detto al suo "amante" virtuale, che una volta arrivato a Latina da Napoli per portarla a cena e conoscerla, si è ritrovato a essere inseguito con l'auto e speronato, infine picchiato, dal marito di lei che nel frattempo aveva sospettato qualcosa e si era messo alla ricerca della moglie, finendo per trovarli insieme. Probabilmente la vicenda non si trascinerà nelle aule di Tribunale, ma è servito l'intervento della Polizia l'altra notte per placare gli animi e salvare l'uomo dal linciaggio.