Un infortunio sul lavoro si è registrato ieri mattina all'interno dell'istituto tecnico commerciale Vittorio Veneto, nel centro di Latina, dove un operaio è precipitato da un ponteggio mentre era impegnato nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di alcuni locali della scuola. Dopo la segnalazione al numero unico d'emergenza 112 è intervenuta un'ambulanza che ha trasportato l'uomo presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti con l'urgenza del caso, comunque in condizioni giudicate non gravi. Per gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente registrato nel contesto lavorativo e per le valutazioni del caso, sono intervenuti invece i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina. A quanto pare l'operaio sarebbe caduto accidentalmente, da un'altezza di due metri circa, mentre era intento in un lavoro di consolidamento di un solaio per conto di un'azienda incaricata dalla Provincia di Latina, ente gestore della scuola di fondazione di viale Mazzini.