E' morto in ospedale dopo essere rimasto ferito in uno scontro con la polizia, Abdesalem Lassoued, il 43enne che ieri sera armato di un kalashnikov ha ucciso due persone di nazionalità svedese (in Belgio per vedere la partita di calcio) e ferito diversi passanti nel cuore di Bruxelles, al grido di "Allah Akbar", prima di fuggire a bordo di una moto. Per tutta la notte, le autorità hanno dato la caccia all'uomo in fuga. Alle prime ore del mattino c'è stato un conflitto a fuoco, tra gli agenti e il 43enne e poi il successivo trasferimento in ospedale dove l'attentatore è deceduto. Secondo quanto riporta l'Ansa Abdesalem Lassoued, nel 2021 era a Genova (come risulterebbe da un video), mentre nel 2016 era stato identificato a Bologna. Ieri sera prima di scendere in strada, aveva pubblicato dei video sui social su un account che in queste ore Meta ha oscurato.