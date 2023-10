Blitz anti camorra dei carabinieri del Ros e del comando provinciale di Napoli nei confronti del clan Di Lauro: fin dalle prime luci del mattino i militari hanno dato esecuzione a 27 misure cautelari. Tra le persone finite in manette c'è Vincenzo Di Lauro, figlio del capoclan Paolo, Tina Rispoli vedova del boss Gaetano Marino (detto Moncherino), ucciso nel 2012 in uno stabilimento balneare di Terracina. Tra gli arrestati c'è anche il cantante neomelodico Tony Colombo, dal 2019 sposato con Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino. L'indagine della Direzione distrettuale antimafia si è focalizzata sulle numerose attività imprenditoriali e commerciali del clan. Dai marchi di abbigliamento, fino al contrabbando di sigarette, ma anche sale scommesse, palestre e supermercati. Un giro di affari da milioni di euro. Durante questa fase i carabinieri hanno sequestrato beni per un valore di circa otto milioni di euro. E tra le 27 persone destinatarie delle misure cautelari emesse dal Gip c'è un ex autista che ha prestato servizio per la Dda.