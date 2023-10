Un 48enne di Minturno è stato deferito per aver dato fuoco ad una vettura all'interno di un terreno di sua proprietà. Al termine di mirata attività investigativa, i carabinieri del Norm – Sezione Radiomobile e della Stazione CC di Scauri di Minturno, hanno deferito in stato di libertà un uomo di Minturno, fortemente indiziato di essere l'autore del rogo che ha danneggiato una vettura la mattina del 12 ottobre. Gli elementi raccolti dai militari dell'Arma, mediante attività di visualizzazione di telecamere comunali e dalla testimonianza di varie persone, hanno portato al 48enne quale autore dell'incendio di un'autovettura intestata ad un'altra persona, avvenuto nella prima mattinata del 12.10.2023 all'interno di un terreno di sua proprietà. L'autovettura avvolta dalle fiamme era di proprietà di un uomo defunto nel 2019; l'incendio era stato domato dai VV.FF. di Castelforte prontamente intervenuti quella mattina. Per ulteriori accertamenti è stata sequestrata l'autovettura ed informata la Procura di Cassino.