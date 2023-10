Cinque anni dopo il Quartiere di San Lorenzo dove venne ritrovato il corpo senza vita di Desirée Mariottini, vittima di indicibili violenze, drogata, seviziata e lasciata morire nell'indifferrenza criminale di tossici e spacciatori, si interroga su cosa sia cambiato. Lo farà con una cerimonia in ricordo della 16enne di Cisterna di Latina che vedrà la posa di una corona di fiori e di una targa presso la panchina rossa installata proprio per dire basta alle violenza, in piazza dei Campani.

L'appuntamento è alle 9 e 30, seguirà un minuto di silenzio e raccoglimento. Quindi alle 11 si terrà un momento di riflessione e confronto su cosa sia cambiato a San Lorenzo e nel Paese. Vi prenderanno parte Barbara Mariottini, mamma di Desirèe, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, Francesca Del Bello presidente del Municipio II; Celeste Manno presidente della Commissione Pari Opportunità Municipio II; Paola Rossi, assessore alla Scuola e ai Lavori Pubblici Municipio II; Rino Fabiano, assessore all'Ambiente, al Verde e allo Sport Municipio II. Il confronto (i temi in scaletta: Abuso e violenza: realtà e soluzioni; Progetti di rinascita: passato, presente, futuro; La resilienza di San Lorenzo: testimonianze e prospettive) si terrà presso il Parco delle Stelle di Largo Passamonti, di recente bonificato e recuperato alla comunità dal gruppo Giovani San Lorenzo.



"Cosa ha rallentato il rifiorire del quartiere e quali sono stati i progetti virtuosi - si chiedono i residenti -? È troppo tempo ormai che l'abuso impera quale parola chiave nella nostra comunità continuamente violata: abuso di sostanze, di minori, sessuale, della forza, della parola, dei luoghi, degli spazi, del diritto al benessere individuale, dei cittadini e si potrebbe continuare. Siamo continuamente esposti e sollecitati da quelle che sono vere e proprie molestie. Nonostante ciò, la San Lorenzo sana, coraggiosamente resiliente, si rialza! E attivamente recupera la sua bellezza con cura, con dignità e pazienza. Il nostro è un invito a rialzarvi con noi".