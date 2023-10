Nella tarda serata di ieri 16 ottobre, i militari della Stazione Carabinieri di Priverno hanno arrestato un uomo 44enne del luogo, già noto alle FF.PP., per "maltrattamenti in famiglia" in danno della moglie convivente. I militari sono intervenuti nel primo pomeriggio, a seguito di richiesta al 112 pervenuta dalla donna che, in evidente stato di agitazione, presentava i segni di percosse al volto. Dalla ricostruzione dell'accaduto è emerso che il gesto era l'ennesimo di una serie di aggressioni, fisiche e verbali, subite dalla donna.

Ferma restando la presunzione di innocenza ex art 115 bis cpp., su disposizione del PM di turno presso la Procura di Latina, con cui i militari si sono rapportati in stretta sinergia, l'uomo è stato posto al regime degli arresti presso domicilio diverso da quello coniugale, in attesa della convalida del provvedimento.