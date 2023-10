Ha inviato un video diviso in tre spezzoni al marito della sua ex amante e alla sorella di lei. Non sapevano niente ed è avvenuta la scoperta. In quella sequenza che dura una manciata di minuti, aveva ripreso alcuni momenti di un rapporto sessuale con la sua ex, una donna di 35 anni che poi lo ha denunciato per revenge porn.

Un uomo di Latina, un operaio, assistito dall'avvocato Terelle è sotto processo davanti al giudice monocratico del Tribunale Elena Nadile nell'ambito di una inchiesta condotta dal pubblico ministero Marco Giancristofaro e dai Carabinieri del Comando Provinciale. La donna anche lei di 35 anni si era rivolta agli uomini dell' Arma presentando una denuncia. Il reato ipotizzato è il 612 ter e viene contestato in questi casi nei confronti di chi dopo aver realizzato o sottratto, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati. Tutto questo senza il consenso delle persone rappresentate.



I fatti sono avvenuti a partire dal 2019 quando l'uomo che lavora come operaio e la vittima - impiegata in una attività commerciale - si incontrano sempre nello stesso bar.

Nasce una relazione che dura due anni, fino a quando la donna confiderebbe all'amante che vuole lasciare il marito ma poi per una serie di motivi non è così. Tronca la relazione con l'amante e alla fine è lui - come sostenuto nella denuncia presentata - che non riesce ad accettare la fine del rapporto e per vendetta invia un filmato compromettente al marito di lei e alla sorella, ignari della relazione extraconiugale.

La prima udienza è fissata tra pochi giorni in Tribunale.