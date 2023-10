La stazione degli autobus alle porte di Latina ha fatto ieri da scenario all'ennesima rapina ai danni di un viaggiatore, ma la risposta della Polizia è stata immediata. Nel giro di una manciata di minuti, infatti, le pattuglie della Squadra Volante intervenute dopo la richiesta d'aiuto della vittima hanno rintracciato l'autore dell'aggressione consumata per sottrarre denaro. Nei guai è finito un diciassettenne di origine nordafricana, denunciato in stato di libertà alla Procura per i minorenni di Roma.

L'episodio si è registrato nella tarda mattinata di ieri quando un ragazzo si è avventato contro un uomo appena sceso da uno degli autobus arrivati in città per portare i pendolari dalla stazione ferroviaria. La vittima non ha fatto neppure in tempo a reagire quando il giovane lo ha strattonato per sfilargli il portafogli, che ha avuto l'accortezza di mollare dopo avere arraffato il contenuto, poco meno di cinquanta euro. Mentre il rapinatore scappava a piedi, la vittima si è affrettata a chiedere aiuto: in una manciata di minuti sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volante per raccogliere una descrizione del giovane bandito utile alle ricerche.

In quel frangente, mentre le pattuglie si spostavano dal terminal per dare la caccia al fuggitivo e l'uomo si recava negli uffici di polizia per formalizzare la denuncia, la stessa parte offesa ha riconosciuto l'autore della rapina non lontano dalle autolinee e ha richiamato l'attenzione dei poliziotti, che hanno bloccato subito il giovane. Si trattava appunto di un magrebino che non ha ancora compiuto la maggiore età e in tasca aveva solo una piccola parte del denaro sottratto: un particolare che non gli ha risparmiato la denuncia, perché la vittima lo ha indicato, senza ombra di dubbio, come l'autore dell'aggressione consumata poco prima.