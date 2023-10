Una donna di 68 anni è stata trovata morta in casa questa mattina poco prima delle 9 a Latina in un appartamento di via Toti in pieno centro a poca distanza dalla chiesa dell'Immacolata, entrando dalla parte di via Vico. Sono stati alcuni familiari che si trovavano fuori dal capoluogo che non sentivano la donna da alcuni giorni a dare l'allarme alla Polizia, ai Vigili del Fuoco e al 118 che sono intervenuti e hanno fatto la scoperta. Il decesso è per cause naturali in base ai primi riscontri e risale a qualche giorno fa.