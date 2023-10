Lotta tra la vita e la morte l'anziana signora investita nel primo pomeriggio di ieri a Santi Cosma e Damiano, in via Francesco Baracca. la signora Anna Maria M. ,76 anni, del posto è arrivata poche ore dopo all'ospedale di Latina in condizioni assai critiche, intubata ed è stata subito ricoverata presso il Reparto di Rianimazione per grave trauma cranico riportato. La prognosi è riservata.

La ricostruzione dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri di Santi Cosma e Damiano, intervenuti sul posto subito dopo l'impatto. La donna era uscita da un negozio che si trova su via Baracca quando pare abbia perso l'equilibrio per cause che non si conoscono, potrebbe aver avuto un malore che l'ha fatta cadere in strada e proprio in quel momento è sopraggiunta la vettura che l'ha investita. Immediatamente soccorsa dai presenti che hanno chiamato il 118.