Un incidente sul lavoro è avvenuto oggi in piazza Ilara Alpi a Latina, a poca distanza da via degli Aurunci, un operaio è precipitato da una altezza di tre metri mentre stava facendo dei lavori. Subito è scattato l'allarme alla sala operativa del 118.

L'uomo è rimasto ferito mentre stava in un cantiere dove è in corso la costruzione di un palazzo. In base ai primi riscontri sarebbe scivolato e ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato con un codice della massima urgenza in ospedale al Santa Maria Goretti di Latina.

Sul caso sono in corso accertamenti da parte della Polizia che sta cercando di raccogliere una serie di testimonianze. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.