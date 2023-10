COMUNICATO STAMPA POLIZIA STRADALE

TRASPORTO ABUSIVO DI SOSTANZA ORGANICA SULLA PONTINA: LA POLSTRADA INTERVIENE ELEVANDO SANZIONI SALATE

Nell'ambito dei controlli specifici effettuati dalla Polizia di Stato nella provincia pontina, gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Latina procedevano al controllo di un trattore agricolo con rimorchio che percorreva la SS148 "Pontina" all'altezza di Aprilia, e che con la sua bassa velocità (circa 20 km/h) stava provocando disagi e pericoli alla circolazione già in quel tratto molto intensa.

Il complesso veicolare appariva in evidente sovraccarico quantificato poi in oltre 100 quintali.

In relazione a quanto accertato, i poliziotti provvedevano ad elevare sanzioni per le violazioni relative al sovraccarico in classe massima, la mancanza al seguito della carta di circolazione del trattore e del rimorchio, per una profonda lacerazione di un pneumatico e per un uso diverso del mezzo da quello indicato nella carta di circolazione (industriale anziché agricolo ) per un totale pari a circa 860 euro oltre al successivo ritiro differito delle carte di circolazione, ed al fermo del trattore e del rimorchio da 1 a 6 mesi.

Tali verifiche e controlli proseguiranno incessantemente ad opera delle pattuglie Polstrada, al fine di garantire la sicurezza degli utenti sulle strade.